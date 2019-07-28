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Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu

AĞRI'da bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu ve 600 bin TL ödülle arandığı açıklandı.

28.07.2019 17:08 Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu
AĞRI'da bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu ve 600 bin TL ödülle arandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan'ın Terörden Arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 600 bin TL ödülle arandığı belirlendi.



İçişleri Bakanlığı, Uğur Arslan, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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