Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında

AĞRI'da trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçların tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı ' ve 'Hayat eve sığar' yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yapıyor.

Yurt genelinde koronavirüse karşı mücadele seferberliği sürüyor. Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışıyor. Trafik polisleri vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı, 'Hayat eve sığar' yazdı. Polis , ayrıca kentin cadde ve sokaklarında araçlarından vatandaşlara uyarı da yaptı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, "Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA