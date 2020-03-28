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Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında

Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarındaAĞRI'da tüm dünyada can alan koronavirüs nedeniyle trafik polisleri, araçların tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı' ve 'Hayat eve sığar' yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yapıyor.

28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:58
Ağrı 'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında
AĞRI'da tüm dünyada can alan koronavirüs nedeniyle trafik polisleri, araçların tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı' ve 'Hayat eve sığar' yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yapıyor.
Yurt genelinde koronavirüse karşı mücadele seferberliği sürüyor. Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çalışıyor. Ekipler, vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına 'Evde kal Ağrı, 'Hayat eve sığar' yazdı. Polis , ayırca kentin cadde ve sokaklarında araçlarından vatandaşlara uyarı da yaptı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, "Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunda 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ağrı’da ’Evde kal’ yazısı polis araçlarında

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Ağrı, Güncel

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Ağrı'da 'Evde kal' yazısı polis araçlarında

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