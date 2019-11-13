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Ağrı'da fidan dikim ve dağıtım etkinliği

Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtım ve dikim etkinliği düzenlendi.

13.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:06Ağrı'da fidan dikim ve dağıtım etkinliği
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtım ve dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Ağrı Adliyesi girişinde kurulan stanttaki 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı, adliye bahçesine fidan dikildi.
Cumhuriyet Başsavcıvekili Hakan Özşimşek, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Dağıtılan fidanlarla çevrenin daha da güzelleşeceğini ifade eden Özşimşek, şöyle konuştu:
"Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin ağaç dikim ve bakımı ile erozyonla mücadele değerlendirmeleri kapsamında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bugün burada toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını sağlayarak daha yeşil ve daha temiz bir gelecek için fidan dağıtımı gerçekleştirdik."
Etkinliğe, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Güday, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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