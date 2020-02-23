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Ağrı'da Galatasaraylı taraftarlar, 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Ağrı'da Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

23.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:51Ağrı'da Galatasaraylı taraftarlar, 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

'da Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide 'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.


'de dev derbinin bitiş düdüğü ile birlikte binlerce Galatasaraylı taraftar, Cumhuriyet Caddesi ve sokaklarda galibiyet turu attıktan sonra Dört Yol Kavşağında bir araya gelerek, galibiyeti doyasıya kutladı. 20 yıl sonra gelen kutlama nedeni ile Dört Yol Kavşağında trafik bir süre durdu. Ardından Galatasaraylı taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı. - AĞRI


Galatasaray, Kadıköy, Ağrı, Spor

Kaynak: İHA

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