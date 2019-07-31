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Ağrı'da gökyüzü kızıla büründü

Ağrı'da gökyüzü kızıla büründüAĞRI - Ağrı'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi.

31.07.2019 12:35
Ağrı'da gökyüzü kızıla büründü
Ağrı'da gökyüzü kızıla büründü
AĞRI - Ağrı'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde gün batımı sırasında ortaya çıkan kızıllığı izleyenler, bir yandan oluşan manzaranın tadını çıkartırken diğer yandan şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gün batımında bulutlarda meydana gelen kızıllık, kartpostallık görüntülere sebep olurken, vatandaşlardan bazıları olağanüstü bu görüntü karşısında panik yaşadı.
Gün batımı sırasında dışarıda kardeşleriyle dışarıda oyun oynayan ve semada oluşan kızıllığı görünce ilk başta korktuğunu anlatan 9 yaşında ki Rızgar Aydemir şu ifadeleri kullandı:
"Biz evde oyun oynuyorduk. Sonra yağmur yağdı birden. Daha sonra dışarı çıkıp bu kırmızılığı görünce biraz korktuk. Sonra koşup eğlendik."
"Çok güzeldi, çizgi film gibiydi"
Bulutlarda oluşan kırmızılığı çizgi filmlere benzettiğini söyleyen Zilan Aydemir ise, "Dışarıda kardeşlerimle oyun oynuyorduk. Sonra yağmur yağdı içeri girdik. Pencereden bu kırmızılığı görünce dışarı çıktık. Fotoğraf çektik. Çok güzeldi, çizgi film gibiydi" şeklinde konuştu.

Bezirhane, Ağrı, Genel

Kaynak: İHA

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