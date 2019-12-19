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Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.

19.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:00 Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı
'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan 30 kamu görevlisinin Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Doğubayazıt Adliyesine çıkarılan bu kişilerden 10'u, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer 20 kişiden 8'i tutuklandı, 12'si salıverildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin arandığı belirtildi.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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