Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması
Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması Çocuklar Özel Harekat polislerine büyük ilgi gösterdi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor.
10.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:45
Ağrı 'da "Güven 04" UygulamasıÇocuklar Özel Harekat polislerine büyük ilgi gösterdi
AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor. Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu kez Merkez 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirildi.Uygulamada metruk binalar aranırken, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uygulamaya İlişkin görüntüler: "Güvenli bir Ağrı için 7/24 görevimizin başındayız. Devlet güvenliğine, halkın huzur ve güvenine karşı girişilen her türlü terör, hırsızlık, uyuşturucu faaliyetlerini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" notuyla İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.
AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor. Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu kez Merkez 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirildi.Uygulamada metruk binalar aranırken, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uygulamaya İlişkin görüntüler: "Güvenli bir Ağrı için 7/24 görevimizin başındayız. Devlet güvenliğine, halkın huzur ve güvenine karşı girişilen her türlü terör, hırsızlık, uyuşturucu faaliyetlerini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" notuyla İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Yerel
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