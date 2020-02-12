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Ağrı'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı

Ağrı merkez ve ilçelerinde yaklaşık 3 yıldır güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar, yapılan il güvenlik değerlendirmesinden sonra yeniden trafiğe açıldıAğrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenlik değerlendirmesi yapılarak Ağrı merkezde bulunan...

12.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:56Ağrı'da güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı
merkez ve ilçelerinde yaklaşık 3 yıldır güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yollar, yapılan il güvenlik değerlendirmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenlik değerlendirmesi yapılarak Ağrı merkezde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Baba Bulvarının iki yönlü olarak trafiğe açılması, Diyadin ilçesi Hükümet Konağı önünden başlayarak, Diyadin ilçe Öğretmenevi önüne kadar olan Kaymakam Özgür Azer Kurak Caddesi üzerinde trafiğe kapalı olan yolun açılması, Eleşkirt ilçesinde Lozan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İlçe Emniyet Amirliğinin önündeki yolun trafiğe açılması, Tutak ilçesinde 306. Sokağın ( Sanat Sokağı ) Cumhuriyet Caddesi istikametinden 305. Sokak istikametine giden yol, 305. Sokak ile Kazımkarabekir Caddesi arasında bulunan yol ve adliye lojmanı ile kaymakamlık konutu arasında kalan 304. Sokağın Trafiğe açılması, uygun olacağı değerlendirilmiş ve 13 Şubat 2020 komisyon kararı ile söz konusu caddelerin araç trafiğe açılması Ağrı Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Hani, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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