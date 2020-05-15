Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu 6 yaralı

Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralıAĞRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

15.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:11
Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralı
AĞRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ağrı- Erzurum yolunun Saç Dağı geçidi, Ağıllı mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden Mustafa Yüce'nin kullandığı 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Ağrı’da hafif ticari araç, şarampole uçtu 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Yüce, Erzurum, Ağrı, Güncel, Haber

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