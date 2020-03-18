Ağrı'da halk otobüslerinde korona virüsü önlemleri
Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor.
18.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:54
Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor.
İlk defa Çin'de ortaya çıkarak dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan korona virüsüyle ilgili önlemler almaya başlayan Ağrı Belediyesi, bu kapsamda önlemler almak amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra otobüs şoförleri hijyeni sağlamak ve virüse karşı tedbir almak amacıyla otobüslerin içerisine temizlik ürünleri bulundurarak yolculara kolonya ikramında bulunuyor.
Ağrı Belediyesi olarak hijyen sağlamak amacıyla her akşam araçlarını dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden halk otobüsü şoförü Doğan Aydemir, "Ağrı Belediyesi olarak yolcularımıza kolonya tutuyoruz. Araçlarımız sürekli dezenfekte ediliyor. Her akşam gereken önlemleri alıyoruz. Hizmette sınır yok bizde. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca yolcu olsun, yakını olsun, hastamız olsun acil durumda hastanelere yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI
İlk defa Çin'de ortaya çıkarak dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan korona virüsüyle ilgili önlemler almaya başlayan Ağrı Belediyesi, bu kapsamda önlemler almak amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra otobüs şoförleri hijyeni sağlamak ve virüse karşı tedbir almak amacıyla otobüslerin içerisine temizlik ürünleri bulundurarak yolculara kolonya ikramında bulunuyor.
Ağrı Belediyesi olarak hijyen sağlamak amacıyla her akşam araçlarını dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden halk otobüsü şoförü Doğan Aydemir, "Ağrı Belediyesi olarak yolcularımıza kolonya tutuyoruz. Araçlarımız sürekli dezenfekte ediliyor. Her akşam gereken önlemleri alıyoruz. Hizmette sınır yok bizde. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca yolcu olsun, yakını olsun, hastamız olsun acil durumda hastanelere yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ağrı, Güncel
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