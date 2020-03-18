Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri
Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor.
18.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:38
Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri
AĞRI - Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor. İlk defa Çin'de ortaya çıkarak dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan koronavirüsle ilgili önlemler almaya başlayan Ağrı Belediyesi, bu kapsamda önlemler almak amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra otobüs şoförleri hijyeni sağlamak ve virüse karşı tedbir almak amacıyla otobüslerin içerisine temizlik ürünleri bulundurarak yolculara kolonya ikramında bulunuyor.Ağrı Belediyesi olarak hijyen sağlamak amacıyla her akşam araçlarını dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden halk otobüsü şoförü Doğan Aydemir, " Ağrı Belediyesi olarak yolcularımıza kolonya tutuyoruz. Araçlarımız sürekli dezenfekte ediliyor. Her akşam gereken önlemleri alıyoruz. Hizmette sınır yok bizde. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca yolcu olsun, yakını olsun, hastamız olsun acil durumda hastanelere yetiştiriyoruz." İfadelerini kullandı.
AĞRI - Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor. İlk defa Çin'de ortaya çıkarak dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan koronavirüsle ilgili önlemler almaya başlayan Ağrı Belediyesi, bu kapsamda önlemler almak amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra otobüs şoförleri hijyeni sağlamak ve virüse karşı tedbir almak amacıyla otobüslerin içerisine temizlik ürünleri bulundurarak yolculara kolonya ikramında bulunuyor.Ağrı Belediyesi olarak hijyen sağlamak amacıyla her akşam araçlarını dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden halk otobüsü şoförü Doğan Aydemir, " Ağrı Belediyesi olarak yolcularımıza kolonya tutuyoruz. Araçlarımız sürekli dezenfekte ediliyor. Her akşam gereken önlemleri alıyoruz. Hizmette sınır yok bizde. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca yolcu olsun, yakını olsun, hastamız olsun acil durumda hastanelere yetiştiriyoruz." İfadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ağrı, Yerel
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