Ağrı'da hazırlanan"Eleşkirt için söyle" klibi beğeni topladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermek amacıyla, sanat merkezi öğretmenlerinin 8 aylık çalışması sonucu "Eleşkirt için söyle" klibi hazırlandı.

21.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:35
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermek amacıyla, sanat merkezi öğretmenlerinin 8 aylık çalışması sonucu "Eleşkirt için söyle" klibi hazırlandı.
İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın desteğiyle ortaya çıkan klipte, 55 köy ve 3 beldenin tanıtımı, ilçeye has müziklerle yapılıyor.
Drone de kullanılan ve farklı mevsimlerde çekilen klipte, kendisi de Eleşkirtli olan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, bağlama çalarak şarkılara eşlik ediyor.
Yerel şarkıcılar, polis, askerler, esnaf, köylüler, öğrenci ve bazı vatandaşların da şarkılar seslendirdiği klip, gala gösteriminin ardından sosyal medyada paylaşılarak beğeni topladı.
Galada konuşan Kaymakam Sarı, büyük yaşanmışlığın olduğu bir kentte, insanların sanatsız olmasının, kültürlerine sanatı entegre etmemesinin mümkün olmadığını söyledi.
Eleşkirt'te Erol Parlak ve Burhan Çaçan gibi özel sanatçıların yetiştiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:
"Eleşkirt, özellikle yurt dışında ve ülkenin diğer illerinde yoğun bir nüfusa sahip kadim bir ilçedir. Bu farklı ülkelerde ve farklı illerde yaşan hemşehrilerimizin, memleket hasretlerini ve duydukları özlemleri çok sıklıkla duyarız. Sıla özlemini çok yerde de dillendirdiklerine şahit oluyoruz. Biz bu çalışma ile bizden sonraki nesillere Eleşkirt'in tarihini yansıtan bir görsel bırakalım istedik." Ağrı’da hazırlanan’Eleşkirt için söyle’ klibi beğeni topladı

Kaynak: AA

Etiketler: Erol Parlak, Eleşkirt, Sıla, Ağrı, Güncel, Haber

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