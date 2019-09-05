Ağrı'da içme suları sağlık kriterlerine uygun

Ağrı Belediyesi bünyesinde bulunan su arıtma tesisinden alınan örnekler, Halk Sağlığı Laboratuvarı'na analiz edilmek düzenli olarak gönderilmektedir. Halk Sağlığı Laboratuvarından verilen analiz raporlarına göre içme sularında herhangi bir olumsuzluk bulunmayıp sağlık kriterlerine uygun olduğu belirlendi.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Son günlerde Belediyemizce sağlanan su hizmetleri ile ilgili çeşitli olumsuz yorumlar yapılmaktadır. Belediye olarak su hizmeti sağlarken sağlık kriterlerine uygun suyu halkımızın tüketimine sunmaktayız. Bu konuda alt ve üst yapımıza gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hanelerden gelen şikâyetlerin kontrolünü sağladığımızda tesisat ve su depolarından meydana geldiği görülmektedir. İlimiz Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesine ise içme suyu hakkında ulaşan herhangi bir şikâyet ve vaka bulunmamaktadır. "

Vatandaşların tüketimine sunulan suyun belirli aralıklarla tahlil edildiğini kaydeden Kimyager Serdar Unutmuş "Vatandaşlarımızın tüketimine sunduğumuz su, bölgede bulunan en detaylı analiz raporunu veren Halk Sağlık Laboratuvarında belirli aralıklarda yaptırılmaktadır. Alınan numunelerin ileri düzeyde tahlilleri de yapılarak tarafımıza bilgi verilmektedir. Bu güne kadar da alınan numunelerde insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir bulguya rastlanılmamıştır." diye konuştu.