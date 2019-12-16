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Ağrı'da ihtiyaç sahipleri "kara kış"ta Türk Kızılay yardımlarıyla ısınıyor

Yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken görüntüler Doç. Dr. Yaşar Eyılmaz Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak, Burun Boğaz Hekimi Erdi Özdemir ile röportaj (2,5 yaşındaki oğlu Metehan kucağındayken) Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin ile röportaj Yardımların...

16.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:37
Yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken görüntüler
Doç. Dr. Yaşar Eyılmaz Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak, Burun Boğaz Hekimi Erdi Özdemir ile röportaj (2,5 yaşındaki oğlu Metehan kucağındayken)
Türk Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin ile röportaj
Yardımların dağıtımına babasıyla birlikte katılan Türk Kızılay'ın minik gönüllüsü 2,5 yaşındaki Metehan Özdemir'den görüntüler Ağrı'da ihtiyaç sahipleri "kara kış"ta Türk Kızılay yardımlarıyla ısınıyor
AĞRI - Türk Kızılay görevlileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlattığı ve kış boyunca sürdüreceği yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, ev eşyası ve giyim malzemesi dağıtarak yüzlerini güldürüyor.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi görevlileri, farklı meslek gruplarından vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerin desteği ile ilçede maddi durumu kötü olan aileleri tespit ederek onlar için yardım kampanyası başlattı.
Hayırseverlerle iletişime geçen Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, toplanan ev eşyası, giyim ve gıda kolilerini ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi 100 aileye ulaştırdı.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca devam edecek kampanyayla toplamda 250 ailenin yardımlardan faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.
Yaşadıkları bölgede kışı şartlarının oldukça çetin geçtiğini ve buna paralel yoksul ailelerin ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çeken Şahin, "Kış boyunca zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi aileleri tek bırakmamaya çalışıyoruz. Özellikle giyim, gıda ve ev eşyası noktasında mağdur ailelere gidip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle 100 aileye ulaştık. Bu kış hedefimiz toplamda 250 aileye ulaşmak." diye konuştu.
Toplumda farkındalık oluşturmak için farklı meslek gruplarından gönüllü insanlar ve öğrencileri de yardımların dağıtımı sırasında yanlarında götürdüklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Çevremizdeki gönüllü insanları da yanımızda götürüp, yoksul ailelerle tanışmalarını, böylece durumlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmelerini sağlıyoruz. Yani bir nevi empati kurmalarını sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz."
2,5 yaşındaki oğluyla gönüllü oldu
Doç. Dr. Yaşar Eyılmaz Devlet Hastanesinde görevli Kulak, Burun Boğaz Uzmanı doktor Erdi Özdemir ise yardımların dağıtımına 2,5 yaşındaki oğlu Metehan ile gönüllü katıldığını belirtti.
Özdemir, "Kızılay'dan böyle bir davet gelince hiç düşünmeden ben de oğlumla katılmak istedim. Çünkü bir anlamda burada gerçeklerle yüzleşiyoruz. Onların hayatlarını ne kadar zor idame ettirdiklerini yerinde görüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmek, onlara bu soğuk havada, zor koşullarda gıda, giyim gibi yardımlar yapabilmek gerçekten bizim için çok anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.
Ağrı'da ihtiyaç sahipleri

Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


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