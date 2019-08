Ağrı'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet aranıyor

Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın (15), her yerde aranıyor.Pazar günü gece saat 22.30 sularına kadar köy meydanında oyun oynadığı öğrenilen Ahmet Yasin Batkın, bir daha evine dönmedi.Oğullarının eve gelmemesi üzerine aramalara başlayan aile her hangi bir ize rastlamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.Köy ve şehir merkezinde aramalara başlayan emniyet birimleri ve AFAD ekipleri şu ana kadar Batkın'a ait bir ize rastlamadı.Çocuğun ailesi ile ilgili yaşadığı sorunlardan ötürü evden kaçmış olabileceği iddaları üzerine konuşan baba Veysi Batkın, oğlunun her hangi bir sıkıntısın olmadığını, kendi iş yerinde oğlunun kendisine yardımcı olduğunu söyleyerek, çocuğunun bulunması konusunda yardım istedi.Baba Batkın: " Oğlum okulu bıraktıktan sonra bana işlerimde yardımcı olmaya başladı. Ailemizde herhangi bir huzursuzluk ya da çocuğumun herhangi bir sorunu yok. Pazar günü gece 22.30'a kadar arkadaşları ile köyde oyun oynamışlar. O saatten sonra oğlumu gören olmamış. Tüm tanıdıklarımızı haberdar ettik. Gidebileceği her yeri sorduk, araştırdık. Bir ipucuna rastlamayınca da güvenlik güçlerine haber verdik. Şimdi tüm güvenlik güçleri de oğlumuzun bulunması için çaba sarf ediyorlar. Allah Rızası için oğlumu görenler emniyet güçlerine ya da bize bildirmelerini rica ediyorum " dedi.Ahmet Yasin Batkın'ı (15), arama çalışmaları devam ediyor. - AĞRI