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Ağrı'da ilacı biten astım hastası yaşlı kadının yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan astım hastası yaşlı kadının ilaçlarını, jandarmanın da içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" getirdi.

01.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:09
Ağrı'da ilacı biten astım hastası yaşlı kadının yardımına
Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan astım hastası yaşlı kadının ilaçlarını, jandarmanın da içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" getirdi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından ilçede Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların yardımına koşmaya devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden çıkamayan söz konusu vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Suluçem köyünde eşiyle yaşayan astım hastası 70 yaşındaki Hatice Türk, ilaçları bitince jandarmanın 156 numaralı ihbar hattını aradı.
Gelen çağrı üzerine harekete geçen Suluçem Jandarma Karakoluna bağlı güvenlik güçleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşlı kadının ilaçlarını ilçe merkezindeki eczaneden temin ederek köye getirdi.
İlaçlarını jandarma ekiplerinin elinden alan yaşlı kadın, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek çok mutlu olduğunu ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel
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