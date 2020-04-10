Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ağrı'da ilacı biten tansiyon hastanın yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yüksek tansiyon hastası yaşlı adamın ilaçlarını, Türk Kızılayın da içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" getirdi.

10.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:10
Ağrı'da ilacı biten tansiyon hastanın yardımına
Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yüksek tansiyon hastası yaşlı adamın ilaçlarını, Türk Kızılayın da içinde bulunduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" getirdi.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Ayrancı köyünde eşiyle yaşayan yüksek tansiyon hastası 68 yaşındaki Memet Gönder, ilaçları bitince jandarmayı arayarak yardım istedi.
Jandarmanın bildirmesi üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Türk Kızılay gönüllüleri, Gönder'in ilaçlarını ilçe merkezindeki eczaneden temin ederek köye getirdi.
İlaçlarını Türk Kızılay gönüllülerinin elinden alan Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, mutlu olduğunu ifade etti.

Gönder, "Devletimizin bu salgın nedeniyle aldığı kararları destekliyorum. Sokağa çıkmamıza kısıtlama getirildi ama bu bizim sağlığımız, iyiliğimiz için alınmış bir karar. Evimizdeyiz ve devletimiz ilaçlarımızı kapımıza kadar getiriyor, daha ne olsun. Alla devletimizi var etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti Haberler
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da ilacı biten tansiyon hastanın yardımına 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Çocuklar, balkonlar arasına kurdukları düzenekle mesajlaşıp, eğlendi - Haber 12:02: Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı - Haber 12:02: 'Afyonu dımıl dımıl yuduk' paylaşımı büyük beğeni aldı - Haber 12:02: Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haber 12:02: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı - Haber 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuştu - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber