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Ağrı'da ilacı biten yaşlı adamın imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Zeki Arslan'ın biten ilacını eczaneden alarak talebini yerine getirdi.

27.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:40
Ağrı'da ilacı biten yaşlı adamın imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti
Ağrı 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan Zeki Arslan'ın biten ilacını eczaneden alarak talebini yerine getirdi.
Sıtkıye Mahallesi'nde yaşayan Arslan, ilaçları bitince Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen çalışanlar, polis ekiplerini Arslan'ın yaşadığı eve yönlendirdi.
Polisler, Arslan ile en yakın sağlık ocağına giderek ilaçları yazdırdı. Eczaneden ilaç alan ekipler, daha sonra Arslan'ı evine bıraktı.
Arslan, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel

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