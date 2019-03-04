Ağrı'da İyi Parti'deki Toplu İstifa

İYİ Parti Ağrı
İl Başkanı Cengiz Alparslan, İYİ Parti'deki toplu istifayla ilgili açıklma yaptı.
Alparslan, yaptığı yazılı açıklamada, gün içinde bazı basın yayın organlarında geçen "Gençlik Kolları Başkanı ve üyelerinin istifası" haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
İYİ Parti Ağrı İl Başkanlığının gençlik yapılanması olmadığını vurgulayan Alparslan, şunları kaydetti:
"Emrah
Aslan'ın partimiz il yönetiminde üye olduğu doğrudur ve kendileri partinin kuruluş aşamasında gençlik kollarını kurmakla görevlendirilmiş, fakat yönetim oluşturacak sayıya ulaşamadığı için genel seçimler sonrası İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk'ün göreve getirilmesinden sonra yetkilendirilmemiştir. Emrah Aslan'ın iddia ettiği gibi istifa edecek 150 kişilik İYİ Parti üye listesini de resmi kaynaklardan aldığı belge ile ispatlamasını bekliyoruz. Konuya ilişkin gerekli hukuki çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz."
İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Taner Söylemez
de İYİ Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu savunarak, "Yönetimi oluşmamış, il başkanlığınca onaylanmamış ve Genel Merkeze bildirilmemiş bir gençlik teşkilatının olması da söz konusu olamaz. İYİ Parti'nin Ağrı'da gençlik kolları teşkilatı olmadığı çok açık şekilde parti kayıtlarından da görülebilir." diye konuştu.
Emrah, Ağrı, İYİ Parti, Güncel
Kaynak: AA