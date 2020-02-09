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Ağrı'da jandarma kaçakçılara geçit vermedi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan atlı 2 kişinin çuvallara gizlediği 798 karton kaçak sigara ele geçirildi.

09.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:30Ağrı'da jandarma kaçakçılara geçit vermedi
'nın Doğubayazıt ilçesinde, sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan atlı 2 kişinin çuvallara gizlediği 798 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Başköy köyü bölgesinde devriye faaliyeti sırasında, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan atlı 2 kişiye müdahale edildi.
Söz konusu kişilere ait çuvallar içinde yapılan aramada 798 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili adli makamlara bilgi verildi, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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