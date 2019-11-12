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Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonları

AĞRI (İHA) – Ağrı polisi tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda, 36 bin 820 paket kaçak sigara, 23 bin 500 adet kozmetik malzemesi ele geçirilirken, 7 araca el konuldu.

12.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:03Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonları
AĞRI (İHA) – polisi tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda, 36 bin 820 paket kaçak sigara, 23 bin 500 adet kozmetik malzemesi ele geçirilirken, 7 araca el konuldu.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimiz merkezinde 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda 36 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, muhtelif yabancı markalarda 23 bin 500 adet kozmetik malzemesi ele geçirildiği, 7 adet araca el konulduğu belirtildi. 11 farklı olayda 13 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve şahıslardan 2'sinin tutuklanırken, 1 şahsın adli Kontrol şartıyla serbest kaldığı kaydedildi. - AĞRI

Ağrı Valiliği, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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