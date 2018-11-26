Ağrı'da 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" Paneli

Ağrı
'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesinin işbirliğiyle "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" konulu panel düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu
Konferans Salonunda gerçekleşen panele Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Rektör
Vekili Prof. Dr. Önder Şimşek
, dekanlar, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Moderatörlüğünü KADEM Ağrı İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Emine Teyfur'un yaptığı panele konuşmacı olarak Av. Pınar
Hacıbektaşoğlu, AİÇÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Saadet Altay
, Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nuran Çelik ve Sosyolog İlknur Karabulut katıldı.
Av. Pınar Hacıbektaşoğlu konuşmasında, "Şiddetin tanımını yapacak olursak, toplumdan topluma ülkeden ülkeye sadece şekil değiştiren ve hala bir çözüme kavuşturulamayan bir olgudur" dedi,
Dr. Öğretim Üyesi Saadet Altay, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nuran Çelik, Ağrı Belediyesinin kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık projelerini anlattı. Kadınlara yönelik "Hünerli Eller Çarşısı" projesini hayata geçireceklerini söyleyen Çelik, bu çarşının Ağrılı kadınlara yeni imkanlar ve fırsatlar sunacağını söyledi.
Sosyolog İlknur Karabulut yaptığı konuşmada dünyada yaşanan insana yönelik şiddete dair istatistiki bilgiler paylaştı. Sosyolog Karabulut, "Şiddet yalnızca fiziksel olarak temasla gerçekleşen bir olgu değil, bunun yanında ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete dönüştü" şeklinde konuştu. - AĞRI
Ağrı
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:37