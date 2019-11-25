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Ağrı'da kadınlar, kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekti

Ağrı'da AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Ak Pati kadın kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulunduAk Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün tarafından yapılan açıklamada,...

25.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:50Ağrı'da kadınlar, kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekti
'da AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Ak Pati kadın kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu

Ak Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün tarafından yapılan açıklamada, Kadına yönelik şiddete tepki gösterilerek: "Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkanvekili partisinden olmayan kadın grup başkanvekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yeryüzünde sözde gelişmiş topluluklar kendi ülkelerindeki İslamofobi örneklerine, inanç ve yaşam özgürlüklerine ilişkin saldırılara karşı durmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

AK Parti, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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