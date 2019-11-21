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Ağrı'da "kalite ve müşteri memnuniyeti" eğitimi

Ağrı'da, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Eğitim Müdürlüğü tarafından "kalite ve müşteri memnuniyeti" eğitim programı düzenlendi.

21.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:02Ağrı'da
'da, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Müdürlüğü tarafından "kalite ve müşteri memnuniyeti" eğitim programı düzenlendi.
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen eğitimde TSE eğitmeni Dr. Cahit Atlı, katılımcıları, kalite tanımı, işletmeler için sürdürülebilir iyileştirme, müşteri memnuniyeti, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve TSE belgelendirme hizmetleri konularında bilgilendirdi.
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, programda yaptığı konuşmada, geleneksel metotlarla müşteri beklentilerinin karşılanmaya çalışılmasının günümüzde yeterli olmadığını belirterek, müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar için artık "kalite" kavramının daha da anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

Türk Standartları Enstitüsü, Marmara, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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