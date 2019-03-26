Ağrı'da Kamyon ile Öğrenci Servis Minibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kamyon ile çarpışan servis minibüsündeki sürücü ile 10 öğrenci yaralandı.İlçeye bağlı Günyolu ve Bereket köylerinden öğrencileri ilçe merkezindeki liselere götürmek için yola çıkan Saim Tayfur yönetimindeki 04 D 5754 plakalı servis minibüsü, Doğubayazıt-Çaldıran kavşağında, Servet Aktaş'ın kullandığı 76 AJ 062 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, servis aracının sürücüsü Tayfur ile minibüsteki 10 öğrenci yaralandı.Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.