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Ağrı'da kanala düşen yavru kedi kurtarıldı

Ağrı'da düştüğü su kanalında yaralanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

08.08.2019 21:18
Ağrı'da kanala düşen yavru kedi kurtarıldı
Ağrı'da düştüğü su kanalında yaralanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Demishan köyünde kullanılmayan su kanalına düşen yavru kedi, tarlada oyun oynayan çocuklar tarafından fark edildi.
Kediyi düştüğü yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Köye giden İtfaiye Müdürü Akın Karaman ve ekibi, yaralı yavru kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarılan yaralı yavru kedi, Ağrı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Veteriner tarafından tedavisi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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