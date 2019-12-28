Haberler » Güncel » Ağrı'da kar etkili oluyor - Haber

Ağrı'da kar etkili oluyor

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

28.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:52 Ağrı'da kar etkili oluyor
'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlandı.
Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı ailelerin çocuklarıyla kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Turan Tekin, AA muhabirine, kar yağışıyla kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyledi.
Kentte kışın çetin geçtiğini belirten Tekin, "Kar yağmasını bekliyorduk, Ağrılılar olarak kara alışığız." dedi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber
19:05   Çocukların "baba" feryadı yürekleri dağladı - Haber
19:02   Vali Karaloğlu, uygulamaya katılan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu - Haber
19:02   Spor mke ankaragücü - yukatel denizlispor maçının ardından - Haber
19:02   81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:13:31