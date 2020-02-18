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Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi, İl Özel İdare ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.

18.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:02Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi kurtarıldı
'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi, İl Özel İdare ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.
İlçeye 35 kilometre mesafedeki köyüne öğrenci taşıyan servis minibüsü, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle köye 4 kilometre mesafede yolda kaldı.
Araç daha fazla ilerleyemeyince durum İl Özel İdare ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından 13'ü öğrenci 15 kişiyi yolu açıp köylerine ulaştırdı.
Mahsur kalanlardan Başköy Muhtarı Şehmus Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri ilçe merkezinden getirirken kar yağışı ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "2 saat mahsur kaldık ama sağ olsun Özel İdare ekiplerimiz bölgeye gelerek bizi kurtardı." dedi.

Doğubeyazıt, Başköy, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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