14 Kasım 2018, 20:46
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Ağrı'da Kar Yağışı Etkili Oldu

- Ağrı'da kar yağışı etkili oldu Eleşkit ilçe merkezinden kar yağışı görüntüleri Esnafın dükkanlarının önündeki karı temizlemesi İlçe esnaflarından Sinan Yazıcı ile röportaj Sürücülerin araçlarının üzerindeki karı temizlemesi Ağrı'da kar yağışı etkili olduAğrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar...

- Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
Eleşkit ilçe merkezinden kar yağışı görüntüleri
Esnafın dükkanlarının önündeki karı temizlemesi
İlçe esnaflarından Sinan Yazıcı ile röportaj
Sürücülerin araçlarının üzerindeki karı temizlemesi
Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış sebebiyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde biriken karları temizlerken bazı esnaflarda iş yerlerinin önünü temizlemek için yerlerde biriken karları temizledi.

Eleşkirt ilçesi Esnaflarından Sinan Yazıcı, kış mevsiminin geç geldiğini belirterek, bu sene yağışlı geçeceğe benziyor Allah sonunu hayır eylesin .Bizde esnaf olarak kışlık malzeme satarız dedi. Eleşkirt,Ağrı
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:46