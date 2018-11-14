- Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

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'da kar yağışı etkili olduEleşkit ilçe merkezinden kar yağışı görüntüleriEsnafın dükkanlarının önündeki karı temizlemesiİlçe esnaflarından Sinan Yazıcı ile röportajSürücülerin araçlarının üzerindeki karı temizlemesiAğrı'da kar yağışı etkili oldu
Ağrı'nın Eleşkirt
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış sebebiyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde biriken karları temizlerken bazı esnaflarda iş yerlerinin önünü temizlemek için yerlerde biriken karları temizledi.
Eleşkirt ilçesi Esnaflarından Sinan Yazıcı, kış mevsiminin geç geldiğini belirterek, bu sene yağışlı geçeceğe benziyor Allah sonunu hayır eylesin .Bizde esnaf olarak kışlık malzeme satarız dedi.
Eleşkirt,Ağrı
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:46