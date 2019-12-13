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Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı'da dün akşam saatlerinden başlayan ve devam eden kar yağışı ve tipi yaşamı etkiledi.

13.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:05
'da dün akşam saatlerinden başlayan ve devam eden kar yağışı ve tipi yaşamı etkiledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Ekiplerin gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kapalı köy yollarının bulunmadığı kaydedildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise şefliğin sorumluluk alanındaki yollarda geceden beri 7 ekip halinde çalıştıkları belirtildi.
Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiği açıklamada, diğer yollardaki rampa, viraj ve kavşaklarda da yine buzlanmaya kaşı tuzlama çalışması yaptığı ifade edildi.
Geceden bu yana zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.
Cadde ve sokaklarda seyir halindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ekiplerde ara vermeden yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşlardan Mehmet Bilakis AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski kışlara göre kar yağışının az olduğu ve havaların iyi gittiğini söyledi.
Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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