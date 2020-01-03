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Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:06 Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı.
Kar yağışı yüzünden Ağrı- kara yolunda sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte zorlandı.
Yolda tedbir alan trafik ekipleri, buzlanmaya dikkati çekerek sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyardı.
Vatandaşların da yolda yürümesini zorlaştıran karı fırsata çeviren Patnos ilçesindeki bazı çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
Karayolları görevlileri de yolların ulaşıma kapanmaması için ana arterler başta olmak üzere kent genelinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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