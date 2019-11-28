Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün başlayan ve aralıklara devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar etkisi artırırken akıllara eksi 37'de Ağrılı amcayla yapılan röportaj geldi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ağrı'da yapılan bir sokak röportajında -37.7 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanında kaşları donan amcaya "Hava soğuk mu?" diye sorulmuştu. Ağrılı vatandaş ise "Soğuk, soğuk" diye cevap vermişti. Ağrılı vatandaşa sorulan soru ise "Bu havada sorulacak soru mu?" diye gündem olmuştu.

DOĞU, KARA TESLİM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars, Ardahan ve Van beyaza büründü. Kar yağışıyla araçlar, ağaçlar ve çatıların karla kaplandığı şehirlerde, mahalle ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.