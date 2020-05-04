Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilip, Ağrı'da öğrenci yurduna yerleştirilen 184 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

04.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:39
Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilip, Ağrı'da öğrenci yurduna yerleştirilen 184 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
KKTC'den 19 Nisan'da Ağrı'ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 184 vatandaşın karantina süresi tamamlandı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yurttan tahliye edilen vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
'ÇOK MEMNUN KALDIK'
Karantina sürecinin sıkıntısız bir şekilde atlatıp memleketlerine dönmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi. Kıbrıs'ta öğrenci olduğunu belirten Şükran Tözüt, "Salgın dolayısıyla Kıbrıs'ta dayanamadık. Memleketimize dönmek istedik. Ağrı'ya geldik. 14 gündür karantinadayız. Bu sürede çok fazla uyuduk. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Yemeğimizi, çayımızı her şeyimiz verdiler. Hiçbir şekilde dışarı ile temas olmadı. Verilen hizmetten çok memnun kaldık. Bize çok iyi baktılar. Buradan herkese ve Ağrı halkına teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı" dedi. Ağrı’da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kıbrıs, Ağrı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Haberler
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim’e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Görüntü bugün Türkiye’de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Haberler››Güncel››Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş, memleketine uğurlandı - Haber 19:22: - Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı - Haber 19:22: Adıyaman'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Haber 19:15: Elyaf atölyesinde yangın çıktı - Haber 19:13: İZMİR-Suudi Arabistan'dan gelen 168 kişi Söke'de karantinaya alındı - Haber 18:45: Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı - Haberler 18:12: Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti - Haber 18:05: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı - Haber 17:46: Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım - Haber 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler