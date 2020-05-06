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Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi

Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildiALMANYA'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'da yurda yerleştirilen 180 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine uğurlandı.

06.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:36
Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi
ALMANYA'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'da yurda yerleştirilen 180 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılan bazı kişilerin duygulandığı görüldü.
Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Almanya'dan ülkeye getirilerek, Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ahmed-i Hani Yurdu'na yerleştirilen 180 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Sosyal mesafe kuralına uyarak, AFAD personeli ve görevliler eşliğinde yurt bahçesinde otobüslere binenlerin son kez ateş ölçümü yapıldı. Yolculara Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllülerince kumanya dağıtıldı.
'BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR'
Yurttan ayrılanlar, kendilerine verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirirken, bazılarının da otobüse binerken duygulandığı görüldü. Kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen İbrahim Erol, "Almanya'dan Ağrı'ya geldik. Buradaki yurtta kaldık. Geçirdiğimiz süre içinde her şey çok güzeldi. Herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Oda sayılarımız da yeterliydi. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Hastalık gibi bir olumsuzluk olsa bile bütün sıkıntılarımız çözüldü. Buradaki herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi. Ağrı’da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Hani, Güncel, Haber

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