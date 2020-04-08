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Ağrı'da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Ağrı'da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildiAĞRI'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait araçta, 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra çok...

08.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:27
Ağrı 'da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
AĞRI'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait araçta, 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kargo firmaları aracılığı ile Batı illerine kaçak malzeme götürüleceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı uygulama noktasında durdurdu. Burada savcılık kararı ile araçta yapılan aramalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra, 300 adet elektronik sigara tütünü, 400 adet faturasız markalı çanta, bin 500 adet faturasız oyuncak ile 290 adet Türkçe ibare olmayan Dermaroller ele geçirildi. Ağrı’da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Haberler

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