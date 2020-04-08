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Ağrı'da kavga eden 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira ceza kesildi

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı bir köyde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

08.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:48
Ağrı'da kavga eden 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira ceza kesildi
Ağrı 'nın Patnos ilçesine bağlı bir köyde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
İlçenin Gökoğlu köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, K.D. (46), akrabaları olan H.D. (60), İ.D. (41), P.D. (32), R.D. (20) ve S.D. (18) tarafından darbedildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müdahale edilip yatıştırılan kavga sonrası K.D. ile bu kişiyi dövdükleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.
Bu 6 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etme" ve "sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet ettikleri" gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.
Zanlılar hakkında ayrıca kavga ettikleri için de yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Patnos, kavga, Ağrı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da kavga eden 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira ceza kesildi - Haberler

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