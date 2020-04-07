Ağrı'da kavgaya karışan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Uzunöz köyünde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.
07.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:10
Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında kavga çıktığı belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Olaya karışan 6 şahsa adli işlem yapılmış ayrıca sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.?
Kaynak: AA