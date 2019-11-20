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Ağrı'da Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Beratları verildi

Ağrı'da Kıbrıs Gazileri onuruna düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Tevcih Töreninde 31 gaziye madalya ve beratları verildiAğrı Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tören, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü...

20.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:28Ağrı'da Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Beratları verildi
'da Gazileri onuruna düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Tevcih Töreninde 31 gaziye madalya ve beratları verildi

Ağrı Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tören, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban: " Bizim için kutsallarımız hep canımızdan önce gelir. Bunların içerisinde ilk sıralarda gelen vatandır. Eğer vatanımızla ilgili bir konu var ise bu kutsalın içerisinde bizim milletimizin her bir ferdi seve seve canını vermek için en ufak bir tereddüt göstermez" dedi.

Konuşmasının devamında Elban, vatan için bedel ödeyenlerin her zaman hatırlanacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi bu milletin her ferdi, bu şanlı bayrak göklerde dalgalandıkça, bu mübarek ezan minarelerde yankılandıkça ve son ocak tütmeye devam ettikçe sizleri hep hatırlayacaklar. Hem de minnetle sevgiyle hürmetle hatırlayacaklar. Onun için ne kadar söz söylemeye çalışsak da ne kadar sizin yaptığınız fedakarlığı anlamaya çalışsak da bunu anlatacak söz, cümleler, bulmak imkansız. O yüzden de tüm milletim gibi ben de sizlere şükranlarımı sunuyorum"

Yapılan konuşmaların ardından, gazilere, madalya ve beratları Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban,12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Vekili Tacettin Çelebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şafi Erim, gaziler ve yakınları katıldı. - AĞRI

Kıbrıs, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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