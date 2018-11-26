Ağrı'da Kimyasal Patlama Tatbikatı

Ağrı
'da, polis, itfaiye, AFAD
ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) kaynaklı sızıntı veya patlamalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi (AİÇÜ) Merkez
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'ndaki tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), 112 Acil Servis
görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin yanı sıra Afet ve Acil Durum (AFAD) Ağrı İl Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye görevlileri katıldı.
Toplam 60 görevlinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği laboratuvarda çalışan öğrencilerin araştırması sırasında kimyasal bir maddeden kaynaklı patlama yaşandı.
Binadaki yaklaşık 15 öğretim görevlisi ile üst katlarda bulunan öğrencilerin binayı boşalttığı senaryoya göre daha sonra dışarı çıkan bir öğretim üyesinin telefonla durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Ağrı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kimyasal maddeye maruz kaldığı düşünülen bölgede inceleme yaptı.
Bölgeye güvenlik şeritleri çeken ekipler, daha sonra kazanın yaşandığı laboratuvara girdi. İçeride yerde yatan ve biri ölü durumdaki iki öğrenciyi kontrol eden KBRN ekibi, yaşayan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dışarı çıkardı.
Dezenfekte çalışmasının ardından ambulansa alınan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden öğrenci ise aynı ekip tarafından dışarıya çıkarılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi.
Senaryo kapsamında laboratuvardan örnek alan KBRN ekibi, numuneyi İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim ettikten sonra tatbikatı sonlandırdı.
"Tatbikatın faydalı olacağından eminim"
AA muhabirine bilgi veren AFAD İl Müdür Vekili Abdulkadir Kılıç, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kılıç, "Tatbikatın bu olaylara duyarlılık ve hazırlık açısından faydalı olacağından eminim. İnşallah böyle saha tatbikatları ülkemiz genelinde yaygınlaşır. Biz Ağrı genelinde kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri kapsamında bu tür tatbikatlara devam edeceğiz." diye konuştu.
Tatbikatın ardından öğrenciler, öğretim üyeleri ve tatbikata katılan ekipler hatıra fotoğrafı çektirdi.
İtfaiye,AFAD,Ağrı
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:01