Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da Kızılay gönüllüleri broşürlerle vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirdi - Güncel

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri broşürlerle vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirdi

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 kuralın olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı.

19.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:46
Ağrı'da Kızılay gönüllüleri broşürlerle vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirdi
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 kuralın olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklara giden Kızılay gönüllüleri, iş yerlerinin camlarını broşür asarak virüs salgını konusunda esnafa uyarılarda bulundu.
Gönüllüler, vatandaşlara da broşür dağıtarak, el yıkama, yakın mesafe ve bulundukları ortamı sık sık havalandırmaları konusunda uyardı.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, vatandaşların daha bilinçli olması ve bilgilendirilmesi konusunda 500 broşür dağıtım çalışması yaptıklarını söyledi.
Bakanlığın belirttiği 14 kuralı vatandaşlara anlattıklarını ifade eden Tatlı, "Yaklaşma mesafesinden doğru el yıkama tekniklerine kadar yurt dışından gelenlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Gençler çok duyarlı maske takıyorlar." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kızılay, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Güncel
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading