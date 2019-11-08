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Ağrı'da "Kızılay Kan Alma Birimi" törenle açıldı

Ağrı'da Kan Alma Birimi törenle hizmete girdi.

08.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:40 Ağrı'da
'da Kan Alma Birimi törenle hizmete girdi.
Türk Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesinde hizmete giren birimin açılışında, İl Müftüsü Tandoğan Topçu dua etti.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının yurt içinin yanı sıra yurt dışında da mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu söyledi.
Kan Alma Biriminin Ağrı'da kan ihtiyacını hızlı şekilde gidereceğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:
"Kan Alma Birimi diğer yerlerde de ihtiyacı olan yerlere de hizmet verir diye düşünüyorum. Kızılay nereden kan alacağını biliyor. Ağrılıların fedakar olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla buradan bol ve temiz kan alacağınızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim insanımız fedakardır.Burada inşallah herkesin ihtiyacını karşılayacak kaliteli kanın ihtiyaç sahiplerine gideceği temennisiyle bu tesisin hem ilimize hemde ihtiyaç sahibi herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Belediye Başkanı Savcı Sayan da Kızılay'ın herkesin yardımına koştuğunu belirterek, "Kızılay, bütün İslam alemi başta olmak üzere her yerde herkesin yardımına koşan bir kurumdur. Ağrı'da hazır anjiyo ve yoğun bakım ünitesi açılmışken canlı kan alma merkezi olması lazım." diye konuştu.
Kurdele kesiminin ardından, Elban, Sayan ve Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ile beraberindekiler, Kan Alam Birimini gezdi.
Program, vatandaşlara irmik helvası dağıtımıyla son buldu.
Programa, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve kurum amirleri katıldı.

Kızılay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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