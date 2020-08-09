Ağrı'da kızının düğün gününde öldürüldü

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında çıkan kavgada öldürülen Gökhan Aşut'un bugün kızının düğünü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Tutak'ın Akyele köyünde daha önce aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan iki aile arasında, hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan Aşut hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden Gökhan Aşut'un bugün kızının düğünü olduğu öğrenildi. - AĞRI