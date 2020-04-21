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Ağrı'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye tarafından yeni tip kornavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı noktalara sensörlü dezenfektan ve atık madde kutuları bırakıldı.

21.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:40
Ağrı'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Ağrı 'nın Taşlıçay ilçesinde belediye tarafından yeni tip kornavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı noktalara sensörlü dezenfektan ve atık madde kutuları bırakıldı.
Kaymakamlık koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin ailelerin ihtiyacını karşıladığı Taşlıçay ilçesinde, belediye tarafından da alınan sıkı koronavirüs tedbirleri devam ediyor.
İlçede belediye ekiplerince cadde ve sokaklar sürekli yakınarak dezenfekte ediliyor.
Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini ve buna göre tedbirlerini aldıklarını söyledi.
Ülke olarak herkesin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:
"Taşlıçay Belediyesi olarak maddi imkanlarımızı zorlayarak halkımıza en güzelini en iyisini yapmayı hizmeti de mecburi bir görev olarak biliyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda Ağrı'da Taşlıçay Belediyesi örnek bir belediye olarak gösterilmektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürekli cadde ve sokaklarımızı yıkayıp temiz tutuyoruz. İlçemizin hemen hemen her yerine dezenfektan istasyonları kurmuştuk ve bugün bunlara yenilerini ekledik. Lütfen vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmasın."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Taşlıçay, Ağrı, Güncel
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