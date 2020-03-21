Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor - Haberler

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyorAĞRI'da koronavirüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor.

21.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:27
Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor
Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor
AĞRI'da koronavirüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs (Covid-19) 'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye araçlarıyla yıkanarak temizleniyor.
Gece yarısı dezenfekte çalışmalarını denetlemek için sahaya inen Başkan Sayan, Cumhuriyet Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personele yardım etti. Koronavirüs'ün dünyaya musallat olan bir bela olduğunu söyleyen Başkan Sayan, 'Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz, dezenfekte ve temizlik konusunda olsun, bunları yapmak zorundayız. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız ayakta. Ülkemizin daha az zararla bu olayı atlatması için uğraşıyorlar. Bizde yerelde kendi gücümüz oranında çalışıyoruz. Gecede olsa hangi saatte olursa olsun halkın sağlığı bizim için önemli, ülkemizin geleceği bizim için önemli. Bende arkadaşlarımla, bir belediye çalışanı olarak çalışıyorum, Başkan olmam çok önemli değil. İnşallah en kısa zamanda dünyada ülkemizde bu beladan kurtulur" diye konuştu.
Kent merkezinde bir çok yere dezenfekte istasyonları kurduklarını belirten Başkan Sayan, gerekli önlemleri alarak 18 mahallede kriz merkezi oluşturarak riski en alt seviyeye indirdiklerini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Haber Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı - Haber Bulgaristan: "Yardım AB'den değil, Türkiye'den geldi" - Haber Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor - Haber (Özel) Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüsüne inat indirim - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading