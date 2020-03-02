Ağrı'da köy okuluna kütüphane açıldı

Ağrı
'nın Yazılı Köyü İlköğretim Okulunda Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilay
ve Gençlik Merkezinin katkılarıyla yapılan kütüphane hizmete girdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan ve Cumhuriyet Savcısı Enes Ünal, köy okulunu ziyaret ederek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
Kütüphanede incelemelerde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Turgut ve beraberindekiler, bir süre öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı diledi.