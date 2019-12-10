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Ağrı'da "Kur'an Bize Yeter Söylemi" konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) "Kur'an Bize Yeter Söylemi" konulu konferans gerçekleştirildi.

10.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46Ağrı'da
İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) "Kur'an Bize Yeter Söylemi" konulu konferans gerçekleştirildi.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan ilahiyatçı Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Türkiye'de hadis inkarcılığını benimseyen iki topluluğun bulunduğunu söyledi.
Bu toplulukların, genç kitleyi etkilediğini ifade eden Yıldırım, "Bunun önüne geçilmesinin tek yolu, ilahiyatçıların odalarından çıkıp işlerini yapmasıdır. İlahiyatçımızla düşen en önemli görev, kucaklayıcı bir dil kullanmalarıdır. Yanlış da olsa farklı düşünen insanlara, insan olduğu için değer verip doğruyu anlatmalıyız." diye konuştu.
Konferansa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Selçuklu, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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