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Ağrı'da Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camileri dolduran Ağrılılar, bayrama mezarlık ziyaretini yapıp kurbanlarını keserek başladı.

11.08.2019 10:48 Ağrı'da Kurban Bayramı coşkusu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı için camileri dolduran Ağrılılar, bayrama mezarlık ziyaretini yapıp kurbanlarını keserek başladı.
Ağrı'da bayramın ilk günü sabah erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazını huzur içerisinde kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Sabah Merkez Camisine gelen Vali Süleyman Elban da, namaz sonrasında cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Giydikleri bayramlık kıyafetleriyle cadde ve sokaklara dolan çocuklar ise ellerinde poşetleriyle ev ev dolaşıp bayram şekeri toplamaya başladı.
Mezarlıklara geçerek aile kabristanlarını ziyaret eden vatandaşlar da, daha sonra evlerinin ve Ağrı Belediyesi Mezbahasında kurbanlıklarının kesimini gerçekleştirdi.
Mezbahada kurbanını eda etmek için sıra bekleyen Ferhat Alaattinoğulları, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Bayram namazını kıldıktan sonra mezarlık ziyaretine gittiklerini, ardından da kurbanlarını kestirmek için mezbahaya geldiklerini aktaran Alaattinoğulları, "Bayramın birinci günü kurbanlığımız Ağrı Mezbahanesine getirdik ve sıramızı bekliyoruz. Burada da kesilmeyi bekleyen yaklaşık 80 büyükbaş hayvan var. Sırasıyla ilerliyoruz. Simental cinsi hayvanımız ortalama 1 ton. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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