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Ağrı'da kütüphane açılışı

Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

07.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:37 Ağrı'da kütüphane açılışı
Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Burada okul idarecileri ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Tekin, ardından beraberindekilerle kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür eden Tekin, daha sonra okulun bölümlerini gezdi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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