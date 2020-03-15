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Ağrı'da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı

Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı'da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.

15.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:03
Ağrı'da Kütüphaneler Hizmetlerini Askıya Aldı
Corona Virüsüne yönelik tedbirler kapsamında Ağrı 'da İl Halk, İlçe ve Çocuk Kütüphaneleri 30 Mart 2020 tarihine kadar hizmetlerini durdurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan duyuruda, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI
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Kaynak: İHA

Etiketler : Ağrı, Güncel

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